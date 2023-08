Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, lors du forum. Photo : VNA

Transformation de noix de cajou pour l'exportation. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Un forum économique et commercial Vietnam - Israël s'est tenu le 16 août à Hanoï.L’événement a été organisé par l'ambassade d'Israël au Vietnam, l'Agence vietnamienne de promotion du commerce - Vietrade (ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce) et la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam. Il a vu la participation de représentants d'entreprises manufacturières et d'import-export vietnamiennes et de grandes sociétés israéliennes dans divers domaines.Lors du forum, le ministre vietnamien de l'industrie et du commerce, Nguyen Hong Dien, a déclaré que le renforcement de la coopération économique bilatérale après l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange Vietnam-Israël contribuerait à apporter de grandes opportunités aux milieux d'affaires des deux pays.Selon lui, les accords et engagements des deux parties sur le renforcement de la libéralisation des échanges commerciaux contribueront à promouvoir fortement la croissance du commerce bilatéral, afin de le porter rapidement à 3-4 milliards de dollars dans les années à venir.Pour l’heure, Israël est l'un des principaux partenaires du Vietnam en Asie occidentale en matière de coopération commerciale, d'investissement et de travail. Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, les échanges commerciaux entre le Vietnam et Israël sont passés de 1,2 milliard de dollars en 2019 à environ 2,2 milliards de dollars en 2022.