Thua Thien-Hue (VNA) – Le Comité populaire de la province de Thua Thien- Hue (Centre) a organisé le 31 mai le Forum du tourisme de Hue 2020, dans le but de relancer le secteur touristique local durant et post-COVID-19.Placé sous le thème “Resserrer les liens touristiques : Hue – destination sécuritaire et hospitalière”, le Forum avait pour objet de rechercher des mesures pour stimuler la demande touristique intérieure. Il a également permis d’annoncer un programme de coopération entre Thua Thien-Hue, Da Nang et Quang Nam dans le tourisme.Le secteur du tourisme de Thua Thien-Hue a été gravement affecté par l’épidémie de coronavirus, avec une perte estimée à 2.250 milliards de dôngs pendant les premiers mois de l’année. Le nombre de visiteurs a diminué de 55% par rapport à la même période de l’année dernière.Devant cette situation, Thua Thien-Hue a conçu un programme de stimulation de la demande touristique et signé un programme de coopération avec la ville de Da Nang et la province de Quang Nam.Le programme provincial de stimulation de la demande touristique cible tout d’abord les touristes à l’intérieur du pays. Il promet de nombreuses réductions des prix des billets d’entrée, même une entrée gratuite, pour différents monuments, dont le Grand Intérieur, outre plusieurs aides pour les entreprises du tourisme.