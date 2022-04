Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Industrie et du Commerce, de concert avec le ministère des Affaires étrangères, a organisé ce mercredi 20 avril le Forum du label vietnamien 2022.



Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Dô Thang Hai, a noté que les marques vietnamiennes étaient de plus en plus présentes sur le marché international, affirmant que la qualité de nos produits avait contribué à l’essor de l’économie nationale.



«À l’ère de la mondialisation, le Vietnam devrait élargir ses marchés pour augmenter son volume d’exportation, mais aussi pour promouvoir les marques vietnamiennes à l’international, notamment les marques de qualité. Les trois critères d’obtention du label vietnamien sont: la qualité du produit, la capacité d'innovation et la capacité de s’adapter aux besoins et aux goûts des consommateurs vietnamiens et étrangers», a-t-il ajouté.



Actuellement, de nombreuses entreprises vietnamiennes sont conscientes du rôle important de la valorisation de leurs marques, clé qui les aide à ajouter de la valeur à leurs produits et qui contribue à améliorer leur compétitivité sur le marché, à la fois interne et externe.-VOV/VNA