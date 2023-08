Ouverture du forum de l’Association des centres du commerce mondial de la région d’Asie-Pacifique 2023. Photo: VNA



Binh Duong (VNA) - Le forum de l’Association des centres du commerce mondial de la région d’Asie-Pacifique 2023 (WTCA APRM 2023) ayant pour thème principal « Transformation numérique des opérations des centres du commerce mondial » a été officiellement ouvert à la province méridionale de Binh Duong.

L'événement a été organisé conjointement par le Comité populaire de la province de Binh Duong, l'Assemblée générale de l’Association des centres du commerce mondial (WTCA) et Becamex IDC Corporation.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le président du Comité populaire provincial de Binh Duong, Vo Van Minh, a déclaré que Binh Duong avait attiré plus de 4.100 projets d'investissement direct étranger cumulant un capital total de plus de 40 milliards de dollars versés par 65 pays et territoires, devenant ainsi la deuxième localité du Vietnam en termes d'attraction d'investissements étrangers. Grâce à ces réalisations, la province de Binh Duong en particulier et le Vietnam en général sont considérés comme ayant un potentiel économique élevé et deviennent une destination attrayante pour les investisseurs nationaux et étrangers.

Vo Van Minh a souligné que l'ouverture du Centre de commerce mondial de Binh Duong (WTC BDNC) dans le nouveau centre-ville de Binh Duong par Becamex, avait contribué au développement d'un nouvel écosystème de services, étroitement lié à la stratégie de développement de la ville intelligente de la province.

Après 4 ans de création et de développement, le WTC BDNC est devenu une nouvelle destination des entreprises technologiques, des experts et des scientifiques du monde entier pour créer de nouvelles idées et une nouvelle valeur pour la communauté, a indiqué le dirigeant provincial.

Le président de la province de Binh Duong espère trouver des solutions importantes, contribuant au développement d'une économie de plus en plus dynamique, répondant aux exigences de l'intégration internationale, au service du processus d'industrialisation et de modernisation, pour faire de la province de Binh Duong en une ville intelligente, offrant une vie meilleure à la population.

Selon Crystal Edn, directrice des services aux membres de la WTCA, l’événement promeut le partage d'expériences d'experts, de scientifiques, de conférenciers, d'entreprises de nombreux pays, en vue de faire de Binh Duong une ville intelligente, moderne et durable, et d’accroître l'attraction des investissements étrangers, de promouvoir la marque Binh Duong auprès de partenaires nationaux et étrangers.

Forum de l’Association des centres du commerce mondial de la région d’Asie-Pacifique 2023. Photo: VNA



L'événement de deux jours compose des débats sur les opportunités commerciales à Binh Duong et au Vietnam, la promotion des investissements et de la connectivité commerciale avec les membres de la WTCA en Asie ainsi qu'avec des partenaires nationaux et étrangers. -VNA