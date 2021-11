Photo : VNA

Paris (VNA) - Le Forum "Connecter l'avenir pour un Vietnam global" (One Global Vietnam: Connect2Future) s’est déroulé les 4 et 5 novembre à Paris (France) dans le but de trouver une nouvelle direction plus durable pour le Vietnam dans le contexte de divers défis et opportunités tels que le changement climatique, la quatrième révolution industrielle et la pandémie de COVID-19.

Organisé par l'Association des scientifiques et experts vietnamiens (AVSE Global), l'événement a réuni une centaine d’intellectuels et experts vietnamiens et internationaux de premier plan dans divers domaines, ainsi que des représentants d'entreprises, de groupes et d'organisations gouvernementales et non gouvernementales

S'exprimant au forum, Nguyen Manh Hung, ministre vietnamien de l'Information et de la Communication, a souligné l'aspiration du Vietnam au cours des 30 dernières années à rejoindre les pays à taux de croissance fort du Produit intérieur brut (PIB) mondial.

Il a partagé que sur la voie de l'intégration internationale, les Vietnamiens à l'étranger constituaient une partie inséparable et un facteur important reliant le Vietnam à la communauté internationale.

Il s'est notamment félicité du réseau d'experts vietnamiens à l'étranger, le considérant comme un pont reliant des ressources à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Dans une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d’Information à Paris, Nguyen Duc Khuong, président d'AVSE Global, a souligné que le forum visait à promouvoir la connexion des experts et intellectuels vietnamiens dans le monde pour mobiliser leurs contributions au développement du Vietnam. C'est aussi une opportunité de renforcer les liens des experts étrangers et des entreprises désireuses de coopérer avec le Vietnam. -VNA