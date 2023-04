Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Phan Van Mai (droite) et Park Bong Kyu , PDG de Korea CEO Summit. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, a reçu le 18 avril dans la ville Park Bong Kyu, PDG de Korea CEO Summit, pour discuter de la coordination pour l'organisation du Forum urbain - culture - convergence (CICON) 2023 à Ho Chi Minh-Ville en juin, à l'occasion du 31e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée (1992 - 2023).

Park Bong Kyu a donné un aperçu de Korea CEO Summit (KCS). C’est une communauté de plus de 8.000 PDG de plus de 8.000 entreprises membres de tous les secteurs et de dirigeants des domaines politiques, économiques, sociaux et culturels sud-coréen, qui partage et discute de stratégies de gestion avancées, d'informations et de connaissances. KCS souhaite coopérer, organiser des événements et des projets de coopération dans de nombreux domaines à Ho Chi Minh-Ville dans un proche avenir.

Selon Park Bong Kyu, CICON 2023 se concentre sur les défis et les opportunités de la coopération économique et culturelle sud-coréenne et vietnamienne et la perspective d'une ville intelligente, le développement de l'industrie culturelle vietnamienne en général et le développement de l'industrie culturelle de Ho Chi Minh-Ville en particulier.

CICON 2023 sera organisé en trois sujets : développement de la ville intelligente, l'environnement (industrie urbaine) ; cinéma, gastronomie, mode (industrie culturelle) et relations d'amitié entre les deux pays (convergence de l’industrie).

Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, a hautement apprécié l'idée d'organiser ce forum à Ho Chi Minh-Ville. La ville désignera les unités, agences et secteurs concernés pour discuter et convenir avec KCS pour l'organisation de l’événement.

Ho Chi Minh-Ville est très intéressée à développer l'industrie culturelle à travers de nombreux programmes d'échanges, de coopération et d'investissement avec de nombreux partenaires internationaux, dont la République de Corée. En particulier, la convergence de l’industrie est encore un nouveau domaine, mais la ville envisage également de développer des domaines connexes, notamment l'intelligence artificielle.

Phan Van Mai a espéré que dans les temps à venir, la ville continuerait à avoir des opportunités d'échanger et de coopérer avec KCS ainsi qu'avec de nombreuses autres unités, organisations et entreprises sud-coréens, à travers des programmes de coopération périodiques et annuels -VNA.