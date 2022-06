Vêtements pour l'exportation. Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - L'Australia-Vietnam Policy Institute (AVPI – Institut de politiques Australie-Vietnam ) vient de publier un article de Raymond Mallon, économiste et chercheur à l'AVPI, sur la reprise économique du Vietnam après la pandémie de COVID-19 et les perspectives en 2022 et dans les années à venir.



Selon cet article, l'économie vietnamienne a fortement rebondi après la contraction de 6% au troisième trimestre 2021, tirée par une forte reprise de l'industrie manufacturière.



Dans le but d’atténuer les impacts économiques de la pandémie, le gouvernement vietnamien s’est efforcé de réduire les goulots d'étranglement institutionnels et infrastructurels et de faire en sorte que toutes les entreprises se concurrencent sur un pied d'égalité. Il s'est engagé à augmenter les dépenses de santé, d'éducation et d'infrastructures, et à maintenir un soutien limité aux entreprises.



L’auteur prévoit qu’une reprise des flux d'investissements publics est attendue en 2022. Et la classe moyenne nationale du Vietnam continue de se développer, contribuant à une croissance accélérée de la demande de consommation intérieure.



Selon Raymond Mallon, certains des plus grands risques pour l'économie vietnamienne sont mondiaux. Il s'agit notamment de la pandémie en cours, des impacts de la crise ukrainienne, d'une reprise économique mondiale plus lente que prévu, de la montée des pressions inflationnistes et des taux d'intérêt, du resserrement probable de la politique budgétaire sur les principaux marchés, de l'incertitude quant aux perspectives de croissance économique en Chine et aux États-Unis.



Le gouvernement doit encore : renforcer les résultats en matière d'éducation et de santé ; faciliter le mouvement des travailleurs hors des industries en déclin; renforcer la sécurité sociale (en particulier pour les travailleurs informels) ; améliorer encore l'environnement des affaires; remédier aux goulots d'étranglement des infrastructures ; et accélérer les investissements publics et améliorer l'efficacité des investissements… Les décideurs politiques vietnamiens doivent également continuer à surveiller et à fournir un soutien approprié aux personnes les plus touchées par la pandémie, les impacts du changement climatique, des catastrophes naturelles et la restructuration économique en cours.-VNA