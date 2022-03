Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Le nombre de passagers à bord des vols internationaux effectués par les compagnies aériennes vietnamiennes au cours du premier trimestre a atteint 141.600 , soit une hausse de 441% par rapport à la même période de 2021.

Selon un rapport de l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam, le fret international des compagnies aériennes vietnamiennes de janvier à mars était estimé à 38.000 tonnes de marchandises, soit une augmentation de 113,9% en glissement annuel.

Actuellement, 23 compagnies aériennes étrangères et vietnamiennes (Vietnam Airlines, Vietjet Air et Bamboo Airways) effectuent des vols internationaux entre le Vietnam et 20 pays et territoires.

Concernant les vols intérieurs, une soixantaines de liaisons sont actuellement exploitées par six compagnies vietnamiennes. Pendant les trois premiers mois, les vols intérieurs ont transporté 6,5 millions de passagers et 48.400 tonnes de marchandises, soit une baisse respective de 12,5% et de 8,8% en glissement annuel.

Le gouvernement a créé des conditions favorables à la reprise de l’aviation. Cependant, l'industrie aéronautique est actuellement confrontée à des difficultés en raison de la hausse des prix des carburants, le prix du carburéacteur Jet-A1 ayant tendance à augmenter d'environ 37% par rapport au niveau moyen en 2021. -VNA