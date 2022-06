Photo d'illustration: HNM

Hanoï (VNA) - Au cours des 5 premiers mois de l'année, les recettes budgétaires ont augmenté près de 17% par rapport à la même période de l'an dernier.



Selon le Département général des impôts, les recettes budgétaires au cours des 5 premiers mois de l'année sont estimées à près de 672.900 milliards de VND, en hausse de 16,5 % par rapport à la même période de l'an dernier. En mai, ce chiffre était d'environ 99.100 milliards de VND, soit une augmentation de près de 13 % en rythme annuel.



L'augmentation des recettes budgétaires, selon le Département général des impôts, est due au fait que l'économie a maintenu un bon taux de croissance ces derniers mois et que la production et les activités commerciales se sont redressées grâce à une bonne maîtrise de l’épidémie.

Selon le Département général des impôts, le nombre d'entreprises reprenant le travail ces quatre premiers mois de l'année a augmenté de près de 27 % par rapport à la même période de l'an dernier.



L'agence fiscale a également déclaré que la consommation intérieure au cours des derniers mois de l'année dernière et au début de 2022 avait assez bien augmenté, créant une dynamique permettant à l'économie de maintenir son taux de croissance ces derniers mois.



A cela s'ajoutent les revenus du pétrole brut au cours des 5 premiers mois boostés par un cours mondial du pétrole élevé (actuellement, le prix du baril de Brent fluctue dans une fourchette de 107 à 110 USD).



En particulier, à Hô Chi Minh-Ville, qui apporte la plus grande contribution au budget, les recettes budgétaires lors des 5 premiers mois de l'année ont affiché une croissance de près de 20 % en rythme annuel, atteignant plus de 209.800 milliards de VND dans lequel, les revenus liés à l'immobilier ont augmenté de 2,1 fois, le pétrole brut, de 82,5%.-CPV/VNA