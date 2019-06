Le Vietnam a exporté en mai plus de 311.000 tonnes d’essence et de pétrole. Photo d'illustration : kinhtedothi.vn

Hanoï (VNA) – Selon le Département général des Douanes, le Vietnam a exporté en mai plus de 311.000 tonnes d’essence et de pétrole pour une valeur de 191 millions de dollars, +1,9% en volume et +2,3% en valeur en glissement annuel, soit la troisième hausse consécutive en trois mois.

De janvier à mai, les 1,45 million de tonnes d’essence et de pétrole exportée par le pays ont rapporté 901 millions de dollars, soit une hausse de 14% en volume et en valeur sur un an.

A noter que les exportations vers Singapour, 5e importateur d’essence et de pétrole du Vietnam, ont connu une impressionnante hausse de 861% en volume et de 865 % en valeur en variation annuelle, atteignant 71.124 tonnes pour 29,98 millions de dollars. -VNA