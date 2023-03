Photo d'illustration: baodantoc.vn

Hanoï (VNA) - À la mi-février 2023, les exportations de pangasius vers le marché britannique ont atteint près de 7 millions de dollars, soit 4,5 % du total. Dans la première moitié de février, les exportations de ce produit vers le Royaume-Uni ont bondi de 142 % en rythme annuel.

Selon l'Association des exportateurs et producteurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), au cours des deux premiers mois de 2023, le Royaume-Uni fait partie des très rares marchés à avoir enregistré une croissance des importations de produits aquatiques vietnamiens. Alors que les exportations vers les 10 plus grands marchés ont toutes diminué de 18 à 50 % au cours de la même période, le 6e marché – le Royaume-Uni a maintenu un taux de croissance de 22%.

En 2022, le Royaume-Uni figurait également dans le top 6 des marchés à l'export du pangasius vietnamien, mais ne représentait que 2,6% du total avec près de 64 millions de dollars, en hausse de 24% en glissement annuel.

Selon Mme Le Hang, directrice des communications de la VASEP, l'inflation modifie la tendance de consommation de produits aquatiques au Royaume-Uni. Au lieu de consommer beaucoup de produits frais et réfrigérés, les Britanniques augmentent aujourd'hui leur consommation de produits aquatiques surgelés. Dans ce pays, les personnes âgées de 50 à 75 ans consomment beaucoup de poisson, dépensant jusqu'à 4 £ par semaine en produits à base de poisson. Pendant ce temps, les moins de 30 ans dépensent en moyenne seulement 1,9 £ par semaine en poisson.

Le poisson blanc en particulier est un produit populaire au Royaume-Uni. Chaque année, les importations de poisson blanc sur ce marché atteignent de 800 millions à un milliard de dollars. En 2022, les importations de poisson blanc sur le marché britannique ont diminué de près de 8 %. Le déclin économique et la guerre entre la Russie et l'Ukraine ont affecté la consommation.

En 2022, le pangasius du Vietnam représente 5% des importations totales de poisson blanc du Royaume-Uni. Cette proportion pourrait être plus élevée en 2023, alors que l'économie britannique est encore fortement touchée par l'inflation, la guerre entre la Russie et l'Ukraine limitant encore l'approvisionnement en cabillaud et goberge vers ce marché.

L'avantage des tarifs préférentiels dans le cadre de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni (UKVFTA) est également une opportunité dont les entreprises peuvent profiter, en particulier dans le contexte où les importateurs veulent trouver des sources de marchandises à des prix compétitifs.

Ainsi, avec la Chine, le Royaume-Uni s'affirme également comme une destination prometteuse pour les entreprises de pangasius en 2023. -CPV/VNA