Photo: VNA

Hanoï (VNA) – En juin, le Vietnam a comptabilisé 236.700 arrivées internationales, soit une hausse de 36,8% sur un mois et de 32,9 fois par rapport à la même période de l’an dernier, selon l’Office général des statistiques.

Ces résultats s’expliquent par la reprise du tourisme et des lignes aériennes internationales.

Au premier semestre, le nombre d’arrivées internationales au Vietnam a atteint 602.000, soit 6,8 fois plus que le niveau enregistré à la même période de l’an dernier. Toutefois, il s’agit toujours d’un recul de 92,9% par rapport à la période pré-pandémique en 2019.

Entre janvier et juin, les recettes des services d’hébergement et de restauration ont augmenté de 20,9% et celles des services touristiques, de 94,4% par rapport à la même période de 2021.

Le secteur touristique de plusieurs localités a annoncé des résultats positifs au premier semestre. La capitale Hanoï a accueilli 8,61 millions de visiteurs dont 211.300 étrangers. De son côté, Ho Chi Minh-Ville a comptabilisé 11 millions de touristes vietnamiens et 478.000 étrangers. -VNA