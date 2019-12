Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam est toujours le principal partenaire commercial du Canada au sein de l’ASEAN. Rapidement après que l'Accord global et progressiste de partenariat transpacifique (CPTPP) soit entré en vigueur, les relations commerciaux bilatéraux se sont fortement développées.



Selon des données préliminaires du Département général des Douanes vietnamiennes, les exportations vietnamiennes au Canada entre janvier et octobre se sont chiffrées à 3,19 milliards d’USD (+28,5%).



Le textile-habillement représente la part de marché la plus importante avec 18,08% du total, atteignant 664,46 millions d’USD (+22,77%). Viennent ensuite les téléphones et accessoires avec 496,36 millions d’USD. Au cours des 10 premiers mois de 2018, le Vietnam n'avait pas exporté cet article au Canada.



Les machines-outils et pièces de rechange ont enregistré la croissance la plus forte, de 136,1%, pour atteindre 176,64 millions d’USD. Les produits sidérurgiques ont aussi connu une augmentation élevée de 130,32%, et ce malgré un modeste chiffre d’affaire de 10,13 millions d’USD. -CPV/VNA