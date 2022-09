Port sec de Thanaleng Vientiane dans le district de Hadxaifong, Vientiane, au Laos . Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Au cours des huit premiers mois de 2022, les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Laos ont atteint 1,076 milliard de dollars, soit une hausse de 27% en glissement annuel.

Sur ce montant, les exportations vietnamiennes se sont chiffrées à 662 millions de dollars, soit une hausse de 50,7%, et les importations, à 414,5 millions, +1,37%.

Le Vietnam est l'un des grands partenaires commerciaux du Laos. Les principaux produits d'exportation du Vietnam vers le Laos sont l'essence, le pétrole, les véhicules, les équipements et machines. Et le Vietnam importe du Laos principalement électricité, or, papier, minerais de cuivre, caoutchouc, produits agricoles, etc. -VNA