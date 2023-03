Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le chiffre d’affaires des échanges commerciaux entre le Vietnam et les États-Unis au cours du mois de février a dépassé 7,8 milliards de dollars, soit une hausse de 3% sur un an.

Les exportations vietnamiennes se sont chiffrées à 6,9 milliards de dollars, soit une hausse de 6%.

Les États-Unis sont désormais notre plus grand marché à l’exportation, avec un chiffre d’affaires de plus de 13 milliards de dollars depuis le début de l’année. Quatre des produits vietnamiens exportés vers ce pays ont atteint un chiffre de plus d’un milliard de dollars, à savoir les machines et les ordinateurs, les produits électroniques et pièces détachées, les téléphones et pièces détachées et enfin les produits textiles et d’habillement.

Le mois de février a également témoigné d’une forte augmentation des commandes de produits aquatiques, dont le chiffre d’affaires a atteint 164 millions de dollars, indique Trân Thanh Hai, directeur adjoint du département de l’Import-Export, au ministère de l’Industrie et du Commerce.

«Nous avons enregistré une croissance élevée de toutes nos filières d’exportation. Les coûts de transport vers les marchés lointains tels que les États-Unis et l’Europe sont revenus à leur niveau d’avant la pandémie. A certains moments, ils ont été même plus bas, ce qui est très favorable pour l’augmentation de nos exportations», constate-t-il.-CPV/VNA