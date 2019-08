Hanoï (VNA) – A la suite du succès des cours précédents, une formation à la langue vietnamienne au profit de 80 enseignants vietnamiens vivant dans 12 pays et territoires a commencé le 12 août à Hanoï.

Cette formation, organisée par le Comité d'Etat chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger (ministère des Affaires étrangères) et le ministère vietnamien de l'Education et de la Formation, dure jusqu’au 25 août.

Dans son discours d’ouverture, le vice-président du Comité d'Etat chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger, Luong Thanh Nghi, a souligné l’importance de l’enseignement du vietnamien au sein de la diaspora forte d'environ 4,5 millions de personnes qui vivent dans 110 pays et territoires.

Depuis 2013, le Comité d'Etat chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l’Education et de la Formation ont organisé des cours de formations à l’intention de centaines d’enseignants et volontaires vietnamiens résidant à l’étranger. Cette activité est bien appréciée par la communauté, contribuant à améliorer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage de cette langue.

Des formations similaires seront organisées à l’étranger en vue d’aider les enseignants à perfectionner leurs compétences pédagogiques et à échanger des expériences, a annoncé Luong Thanh Nghi.

Dans le cadre de la formation à Hanoï, les participants auront l’occasion d’assister à des classes de vietnamien, de visiter des sites culturels et historiques, d’échanger des expériences sur l'enseignement et l'apprentissage du vietnamien. –VNA