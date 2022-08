Photo:PV GAS

Hanoï (VNA) - Le magazine Forbes Vietnam a organisé le 4 août à Ho Chi Minh-Ville une cérémonie pour honorer les 50 meilleures marques vietnamiennes en 2022.

PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation (Compagnie générale du gaz du Vietnam - PV GAS) est l’une des neuf meilleures sociétés sur la liste des 50 premières sociétés cotées en 2022 par Forbes Vietnam.

Il s'agit de la dixième année consécutive que la compagnie figure sur cette liste qui regroupe les sociétés les plus performantes cotées à la Bourse de Hanoï et à celle de Hô Chi Minh-Ville.

Selon les statistiques du magazine, le bénéfice total après impôt des 50 entreprises a atteint 193.183 milliards de dông (8,32 milliards de dollars), en hausse de 10,7 % par rapport à celles cotées l'an dernier. Leurs revenus, quant à eux, s'élevaient à plus de 1,192 quadrillions de dôngs.

La plupart des dix premières entreprises de la liste sont des leaders de l'industrie ou ont eu des avantages concurrentiels dans leurs domaines d'activité. Outre PV GAS, Forbes Vietnam a aussi cité trois autres que sont PetroVietnam Ca Mau Fertilizer JSC et PetroVietnam Fertilizer And Chemicals Corporation et PetroVietnam General Services Joint Stock Corp

La liste a été établie pour la première fois en 2013. PV GAS faisait partie des neuf entreprises honorées dans l'ensemble des dix éditions. Les autres sont Bao Viet, DHG Pharma, FPT, Hoa Phat, Masan Group, Refrigeration Electrical Engineering Corporation, Vinamilk et Vietcombank.

PV GAS s'est classé parmi les cinq premières entreprises avec les revenus et les bénéfices les plus impressionnants. Son chiffre d'affaires, ses bénéfices et sa capitalisation ont été rapportés à 78,992 billions de dôngs, 8,672 billions de dôngs et 210,534 billions de dôngs, respectivement.

En 2021, PV GAS a enregistré une augmentation de 23 % de son chiffre d'affaires net provenant des ventes et de la prestation de services par rapport à 2020. En 2022, l'entreprise a commencé à importer du gaz naturel liquéfié (GNL) pour la conversion d'énergie afin de compenser la baisse de l'approvisionnement en gaz domestique et de promouvoir le développement du marché du GNL au Vietnam.

Le PV GAS est un pionnier de l'industrie du gaz, fournissant annuellement des matières premières pour produire environ 30% du volume d'électricité national, promouvant la stratégie de développement de sources d'énergie propre pour le pays et contribuant au développement durable du secteur de l'énergie et de l'économie nationale, en général.

Le PV GAS est une compagnie du Groupe national pétrolier et gazier (PetroVietnam-PVN). Le groupe PVN s'efforce de maintenir ses activités de production et de négoce face aux fluctuations du marché international, contribuant à assurer la sécurité énergétique et le développement national.

Au cours des cinq premiers mois de 2022, PetroVietnam a exploité 4,55 millions de tonnes de pétrole brut, dépassant son objectif de 22%.

Parallèlement au pétrole brut, la production d’autres produits tels que gaz, électricité, engrais azotés, essence et pétrole, a été maintenue à des niveaux élevés, répondant à la demande du marché.

En conséquence, pendant cette période, PetroVietnam a réalisé un chiffre d’affaires estimé à 372,2 billions de dôngs (16,05 milliards de dollars), dépassant de 63% le plan sur cinq mois et en hausse de 58% en rythme annuel.

Le groupe a reversé 52.800 milliards de dôngs au budget de l’État, en hausse de 59% sur un an.

En mai, PetroVietnam a continué de renforcer sa coopération internationale avec des partenaires étrangers dans les domaines du pétrole et du gaz, de la transition énergétique, de la transformation numérique et de la technologie. -VNA