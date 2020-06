Photo: VNA

Hanoi (VNA) - La banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam ( Vietcombank) figure sur la liste des 1.000 plus grandes entreprises publiques du monde 2020 "The World's Largest Public Companies", publiée récemment par le magazine américain Forbes.

La banque a été classée 937e, en hausse de 159 places par rapport à 2019. Son classement en 2015 était de 1.985.



Vietcombank a enregistré une forte croissance de ses bénéfices l'an dernier, le bénéfice avant impôts atteignant 23,16 milliards de dongs (994 millions de dollars), en hausse de 24% en glissement annuel et dépassant le plan fixé de 12%. Ce résultat la place parmi les 200 premières institutions bancaires au monde en termes de bénéfice.



Vietcombank est actuellement la seule banque vietnamienne à posséder un actif total de 50 milliards de dollars et la capitalisation boursière la plus élevée sur le marché boursier du pays.

Le Vietnam compte trois autres représentants dans les 2.000 plus grandes entreprises de Forbes.



Global 2000 de Forbes classe les 2.000 plus grandes sociétés cotées en bourse dans le monde. Les notations sont basées sur les scores des revenus, des bénéfices, des actifs et de la capitalisation boursière. -VNA