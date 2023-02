Hanoï (VNA) – Le site web américain forbes .com a résumé des études pour indiquer que le statut de leadership de l'intelligence artificielle (IA) du Vietnam s'épanouit.

Le statut de leadership de l'intelligence artificielle (IA) du Vietnam s'épanouit. Photo : VNA

Dans son article publié le 22 février, le Vietnam compte actuellement plus de 64.000 entreprises de technologie numérique, soit une hausse de 5.600 entreprises par rapport à 2020. Et il existe près de 1.000 produits et services des technologies de l'information et de la communication (TIC) de marque vietnamienne.

On estime que le Vietnam compte plus d’un million de travailleurs en informatique et plus de 80.000 diplômés universitaires et collégiaux avec une spécialisation en technologies de l’information et des communications.

Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) au Canada et Oxford Insights ont classé le Vietnam au 6e rang au sein de l’ASEAN et au 62e rang mondial en terme de l’Indice de l’état de préparation des gouvernements à l’intelligence artificielle 2021.

C’était la première fois que le score du Vietnam a atteint 51,82 sur 100, ce qui a dépassé la moyenne mondiale de 47,72 et a aidé le pays à grimper de 14 places par rapport à l’année dernière. La préparation d’un pays ou d’un territoire à la technologie de l’IA est évaluée à travers trois piliers : le gouvernement, la technologie et l’infrastructure de données.



Le Vietnam a investi massivement dans l'IA et d'autres technologies numériques telles que l'apprentissage automatique, la blockchain, l'analyse de données volumineuses, l'Internet des objets (IoT) et le cloud computing.

Récemment, le gouvernement du Vietnam a approuvé le programme national de transformation numérique jusqu'en 2025, avec une orientation jusqu'en 2030, qui constitue une base stratégique solide pour un pays d'innovation en IA dans les années à venir.

Cependant, les études ont également indiqué les défis auxquels le Vietnam est confronté, tels que le manque de ressources humaines de haute qualités en IA.



Selon l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), moins de 2.000 Vietnamiens étudient et travaillent actuellement dans des domaines liés à l'IA, et moins de 300 personnes se considèrent comme des experts en IA.

Pourtant, le Vietnam établit un plan ambitieux pour se classer parmi les quatre premiers pays d'Asie pour l'IA, et FPT Software s'efforce d'atteindre cette ambition. -VNA

