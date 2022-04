L'U23 du Vietnam remporte une victoire 1-0 contre l'équipe sud-coréenne U20 lors d'un match amical qui s'est tenu au stade Hang Day de Hanoï le 22 avril. Photo : VNA

L'entraîneur sud-coréen Park Hang-seo du Vietnam a aligné les trois joueurs trop âgés dès le début du match.Nguyen Van Tung a marqué marqué l’unique but du match lors de la première mi-temps, sur une passe décisive de Ly Cong Hoang Anh, permettant à nos footballeurs de gagner le match.Les deux équipes ont effectué de nombreux remplacements en seconde période. Les jeunes sud-coréens se sont efforcés d'égaliser mais ils ont manqué de justesse.Les équipes avaient fait match nul 1-1 lors d'un précédent match amical au stade Viet Tri de la province de Phu Tho il y a trois jours.Le Vietnam est champion en titre du football masculin aux SEA Games, qui stipule que la limite d'âge pour les équipes est de moins de 23 ans plus jusqu'à trois joueurs plus âgés pour chaque équipe.Les SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", comprendront 40 sports avec 526 épreuves et devront attirer environ 10.000 participants. L’événement biennal était initialement prévu pour la fin de 2021 mais reporté en raison des impacts de la pandémie.Aux SEA Games 30 en 2019, le Vietnam a terminé deuxième au classement général des médailles, avec 98 médailles d’or, 85 d’argent et 105 de bronze, après les hôtes des Philippines. -VNA