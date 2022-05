Hanoi (VNA) - L’équipe masculine de football U23 du Vietnam disputera le 28 mai un match amical face à l’équipe U23 des Émirats arabes unis (EAU).

Les membres de l’équipe U23 du Vietnam arrivent aux EAU. Photo : Fédération de football du Vietnam

Les joueurs vietnamiens de moins de 23 ans sont arrivés le 25 mai à Dubaï pour entamer un entraînement dans ce pays du Moyen-Orient. Ils quitteront le 29 mai les EAU pour l’Ouzbékistan pour le tournoi de l’AFC 2022.

L’entraîneur en chef Gong Oh-kyun a récemment annoncé une liste de 25 joueurs qui participeront à la finale de la Coupe d’Asie U23 de l’AFC 2022, qui se déroulera du 1er au 19 juin en Ouzbékistan.

Plus de la moitié de la liste sont des joueurs clés de l’équipe qui ont remporté la médaille d’or lors des SEA Games 31 fraîchement terminés au Vietnam.

Le tirage au sort a placé le Vietnam dans le groupe C avec la République de Corée, la Thaïlande et la Malaisie. Il jouera le match d’ouverture contre la Thaïlande le 2 juin, puis affrontera la République de Corée le 5 juin et la Malaisie le 8 juin. – VNA