Le Vietnam vient de remporter l’AFF Suzuki Cup (Championnats de football d’Asie du Sud-Est) 2018. Photo : internet

Hanoï (VNA) – Le sélectionneur sud-coréen Park Hang-seo a rendu publique la liste des 27 joueurs convoqués pour la phase finale de l’Asian Cup 2019 (Coupe d’Asie) qui aura lieu du 5 janvier au 1er février aux Émirats arabes unis (EAU).



Selon la Fédération vietnamienne de football (VFF), la plupart des footballeurs qui viennent de participer à l’AFF Suzuki Cup 2018 (Championnat de football d’Asie du Sud-Est) ont été convoqués, sauf les attaquants Anh Duc et Van Quyet en raison de leur âge et le milieu du terrain Dinh Trong en raison de sa grave blessure.



Sur cette liste figurent également sept jeunes joueurs que sont Tran Minh Vuong, Phan Thanh Hau, Dinh Thanh Binh (club Hoang Anh Gia Lai) ; Nguyen Thanh Chung, Ngan Van Dai (club Hanoi) ; Nguyen Hoang Duc (club Viettel) et Ngo Tung Quoc (club Xo so kien thiet Can Tho).



Après la victoire à l’AFF Suzuki Cup, la sélection nationale devra se réunir le 20 décembre pour se préparer à un match amical avec la République populaire démocratique de Corée, prévu le 25 décembre.



Le 27 décembre, l’équipe vietnamienne se rendra au Qatar où elle aura un match amical avec les Philippines.



Le 4 janvier 2019, les joueurs vietnamiens viendront aux Emirats arabes unis pour participer à la phase finale de l’Asian Cup. Le Vietnam rencontrera l’Iraq le 8 janvier, l’Iran le 12 janvier, le Yémen le 16 janvier.



L’Asian Cup est organisé tous les quatre ans par la Confédération asiatique de football (AFC). La première édition a eu lieu en 1956 à Hong Kong (Chine) avec la montée sur la plus haute marche du podium de la République de Corée. Remportant la coupe en 1992, 2000, 2004 et 2011, le Japon tient un record de ce tournoi.



Park Hang-seo, né en 1959, entraîneur de football sud-coréen, est devenu l'entraîneur-chef de l'équipe de football nationale du Vietnam et de celle des moins de 23 ans le 11 octobre 2017.



Il a amené l'équipe vietnamienne U23 à la finale du Championnat d’Asie U23 en Chine et l’équipe olympique de football à la demi-finale des 18es Jeux d’Asie (ASIAD 18). Notamment, le 15 décembre dernier, il a aidé l’équipe nationale à remporter le trophée de l’AFF Suzuki Cup en battant la Malaisie 3 à 2 en finale. -VNA