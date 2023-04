Vientiane, 18 avril (VNA) - Le Fonds monétaire international (FMI) a prédit que l'économie du Laos connaîtra une croissance de 4 % cette année et en 2024, grâce à la réouverture des frontières des pays voisins et à la suppression des restrictions de voyage.

Un marché dans la capitale de Vientiane. Photo : seethinkexplore

Dans ses Perspectives de l'économie mondiale d'avril, le FMI a déclaré qu'en dépit de l'incertitude économique mondiale, le Laos devrait connaître une croissance économique car ses principaux partenaires commerciaux, dont la Chine, ont rouvert leurs frontières.La réouverture et la croissance de son économie généreront probablement des retombées positives, avec des retombées encore plus importantes pour les pays ayant des liens commerciaux plus forts et dépendant du tourisme chinois, selon le rapport.Le FMI a prévu une perspective de croissance économique plus élevée pour les marchés émergents d'Asie en développement par rapport aux économies plus avancées, et l'économie mondiale dans son ensemble devrait également connaître une croissance plus lente.Auparavant, le Bureau des statistiques du Laos avait également signalé que le taux d'inflation annuel du pays avait légèrement diminué, passant de 41,3 % en février à 41 % en mars. C'est la première fois que le taux d'inflation au Laos baisse après plus d'un an d'augmentation continue.- VNA