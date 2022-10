Le Fonds monétaire international (FMI) a prévu que l'économie lao augmentera de 2,2 % en 2022. Photo : Xinhua/VNA

Vientiane, 18 octobre (VNA) - Le Fonds monétaire international (FMI) a prévu que l'économie lao augmentera de 2,2 % en 2022 avant de croître de 3,1 % en 2023.La projection d'octobre du FMI est restée inchangée à 2,2%, mais le chiffre a été abaissé par rapport à une prévision de 3,2% en avril, selon un rapport mis à jour publié sur le site Web du FMI le 15 octobre.La croissance dégradée du FMI pour le Laos est liée à la fois à des facteurs externes et internes, le rapport prévoyant que la croissance mondiale passera de 6 % en 2021 à 3,2 % en 2022 et 2,7 % en 2023.Au Laos, la flambée des prix du carburant et la pénurie d'essence en mai et juin ont eu d'énormes effets sur les activités économiques, notamment l'agriculture et l'industrie.Entre-temps, dans son récent rapport publié le 21 septembre, la Banque asiatique de développement (BAD) a abaissé ses perspectives de croissance pour le Laos pour 2022 à 2,5 % contre 3,4 % projetés en avril et à 3,5 % contre 3,7 % pour 2023.La dégradation est liée aux perturbations de l'approvisionnement et à la hausse des prix des matières premières, qui ont accru les pressions inflationnistes.En outre, la mise à jour économique d'octobre 2022 de la Banque mondiale pour l'Asie de l'Est et le Pacifique a également abaissé les prévisions de croissance pour le Laos en 2022 à 2,5 % par rapport à une projection antérieure de 3,8 % pour 2023.En septembre, l'Académie lao des sciences sociales et économiques a abaissé ses prévisions de croissance économique pour le Laos à 3 % en 2022, contre 4 % prévus les mois précédents.L'Académie a déclaré que la projection dégradée de la croissance économique est due à la lenteur de l'expansion des secteurs liés à la consommation, aux exportations et aux investissements privés et publics.- VNA