Kuala Lumpur, 18 avril (VNA) - Fitch Solutions prévoit que la croissance du crédit en Malaisie ralentira légèrement à 4,3 % cette année contre 4,5 % en 2022 en raison de perspectives économiques plus faibles et de coûts d'emprunt plus élevés.

Le siège de la Banque centrale de Malaisie. Photo: themalaysianreserve.com

Les banques malaisiennes resteront probablement sur une base stable malgré les retombées négatives potentielles des tensions bancaires aux États-Unis et en Europe, en raison de solides réserves de liquidités et de fonds propres, ainsi que d'un environnement monétaire beaucoup moins restrictif, a déclaré Fitch Solutions dans le dernier rapport de recherche .La qualité des actifs est également restée assez stable malgré la suppression progressive des mesures de soutien, et une détérioration significative ne serait pas attendue dans les mois à venir, a-t-il ajouté.Le cycle de hausse des taux dans ce pays d'Asie du Sud-Est a également été beaucoup plus graduel et modeste que dans d'autres parties du monde, car l'inflation a été plus modérée et les taux d'intérêt devraient bientôt culminer.Fitch Solutions a noté que les banques malaisiennes étaient également bien capitalisées, le ratio de capital global du système bancaire s'établissant à 18,5 % en février, contre une moyenne de 18,3 % en 2022.Ceci est nettement supérieur au minimum réglementaire de 10,5 % (ratio de capital total de 8 % et coussin de conservation du capital de 2,5 %), ce qui se traduit par un coussin de capital excédentaire de 135 milliards de RM (30,5 milliards USD).Selon le rapport, les ratios de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) et de fonds propres de catégorie 1 se sont également établis à 14,8 % et 15,3 % respectivement, au cours du mois, contre l'exigence de Bâle III de 4,5 % et 6,0 %.Fitch Solutions a déclaré que la forte couverture de liquidité du système bancaire et les ratios prêts / dépôts continueront de soutenir la stabilité financière du pays.Les dernières données ont montré que le ratio de couverture des liquidités est passé à 152,7% en novembre 2022, contre 147,1% en janvier 2022, ce qui était bien supérieur à l'exigence minimale de 100%, impliquant une marge de sécurité plus élevée, a-t-il déclaré.- VNA