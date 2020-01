Le vice-ministre des Sciences et Technologies, Pham Cong Tac à la conférence-bilan du projet FIRST , le 14 janvier à Hanoi. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le projet «Promouvoir l’innovation par la recherche, la science et la technologie» (FIRST), réalisé entre 2014 et 2019 par le ministère des Sciences et des Technologies avec le soutien de la Banque mondiale, a obtenu les résultats escomptés, a indiqué mardi 14 janvier à Hanoi le vice-ministre Pham Công Tac.

Le projet a attiré la participation de 77 entreprises privées, mobilisé près de 400 milliards de dongs en faveur de projets de technologie et crée 50 nouveaux produits à haute valeur ajoutée, a-t-il fait savoir lors d’une conférence.

D’un investissement total de 110 millions de dollars dont 100 millions provenant de la Banque mondiale, le projet est destiné à soutenir le développement des sciences et technologies et d’accélérer l’innovation (STI) au Vietnam en concevant et en pilotant des politiques de STI.

Les entreprises participantes ont ajouté plus de 1.000 milliards de dongs pour élargir leurs établissements de production, effectuer l’enregistrement de la protection des droits de propriété intellectuelle pour 108 inventions, conceptions technologiques, solutions utilitaires, variétés végétales et logiciels, dont deux brevets accordés aux États-Unis.

En plus, 16 organisations publiques de sciences et technologies ont été mises à niveau pour moderniser leurs laboratoires dont dix ont obtenu des certificats ISO et accrédités VILAS, leur permettant à fournir des services scientifiques et technologiques aux normes internationales.

La Banque mondiale a mis FIRST dans la catégorie des projets «satisfaisants», un grade très élevé dans son barème, a déclaré son directeur national au Vietnam, Ousmane Dione, ajoutant que l'institution continuera à soutenir l’innovation au Vietnam. –VNA