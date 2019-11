Kyle Kelhofer, directeur national de l’IFC au Vietnam, à la 4e conférence de l'APEC sur le financement de la chaîne d'approvisionnement. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Vietnam n'a pas encore pleinement exploité les potentiels de son marché du financement de la chaîne d'approvisionnement, selon des experts participant à la 4ème conférence de l'APEC sur le financement de la chaîne d'approvisionnement.

La conférence a été organisée le 11 novembre à Hanoï par la Banque d’État du Vietnam, le Conseil consultatif des entreprises de l’APEC (ABAC) et la Société financière internationale (IFC).

Le financement de la chaîne d’approvisionnement sera une tendance de développement des activités bancaires au Vietnam dans les prochaines années, a estimé Ha Thu Giang, cheffe adjointe du Département du crédit aux secteurs économiques, revelant de la Banque d’État du Vietnam.

Pour une économie axée sur l'exportation comme le Vietnam, la disponibilité de produits de financement de la chaîne d'approvisionnement permettra aux producteurs et exportateurs nationaux de renforcer leurs liens avec les chaînes d'approvisionnement mondiales, a déclaré Kyle Kelhofer, directeur national de l’IFC au Vietnam.

Avec l’aide du Secrétariat d'État à l'économie (SECO) de Suisse, l’IFC met en œuvre un projet de conseil visant à promouvoir le financement de la chaîne d'approvisionnement en faveur des micros, petites et moyennes entreprises vietnamiennes via l'amélioration du cadre juridique, des infrastructures sectorielles, des capacités de fournisseurs de solutions de financement de la chaîne d'approvisionnement ainsi que via la sensibilisation des participants à la chaîne d'approvisionnement.

L'IFC s'engage à aider les participants vietnamiens à la chaîne d'approvisionnement à développer et à diversifier davantage leur marché, a-t-il ajouté. -VNA