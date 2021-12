Le chef du Département de l'information et de la culture u Comité d'État chargée des affaires liées aux Vietnamiens résidant à l'étranger, Dinh Hoang Linh, prend la parole à la cérémonie de clôture de la formation . Photo: Internet

Hanoï (VNA) - Une formation virtuelle en langue vietnamienne pour les enseignants vietnamiens en Europe et en Amérique du Nord s'est achevé lors d'une cérémonie organisée le 19 décembre par le Comité d'État chargé des affaires liées aux Vietnamiens résidant à l'étranger, relevant du ministère des Affaires étrangères à Hanoï.

Lors de la cérémonie, le chef du Département de l'information et de la culture du Comité d'État chargé des affaires liées aux Vietnamiens résidant à l'étranger, Dinh Hoang Linh, a déclaré que le cours qui avait duré plus d'un mois avait réuni 142 participants venus de 20 pays, au cours duquel ils ont été dotés de compétences pédagogiques et de documents pertinents.

Ce cours faisait partie d'un programme de formation en langue vietnamienne pour les enseignants vietnamiens à l'étranger, co-organisé du 9 octobre au 17 décembre par le Comité d'État chargé des affaires liées aux Vietnamiens résidant à l'étranger et le ministère de l'Éducation et de la Formation.

Outre le cours pour les professeurs vietnamiens d'Europe et d'Amérique du Nord, il y en avait un autre pour ceux d'Asie et d'Australie.

Le cours comprenait deux séminaires au cours desquels les participants ont partagé leurs points de vue sur les mesures à prendre pour améliorer la qualité de l'enseignement du vietnamien à l'étranger.-VNA