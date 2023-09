Cérémonie pour marquer la 78e Fête nationale du Vietnam aux Pays-Bas. Photo : VNA

L'ambassade du Vietnam à Bruxelles a également organisé une cérémonie pour célébrer la 78e Fête nationale en présence de plus de 200 invités. Photo : VNA

La Haye, 30 septembre (VNA) - L'ambassade du Vietnam aux Pays-Bas a organisé le 29 septembre une cérémonie pour marquer la 78e Fête nationale du Vietnam, avec la participation de 200 invités parmi lesquels des responsables locaux, des diplomates internationaux et des représentants de la communauté vietnamienne dans ce pays européen.S'adressant à l'événement, l'ambassadeur Ngo Huong Nam a passé en revue la glorieuse histoire de la construction nationale et de la défense du Vietnam au cours des 78 dernières années ainsi que les réalisations du pays dans les domaines des relations extérieures, de la politique, de l'économie et de l'intégration internationale.Le Vietnam apprécie toujours et est reconnaissant du soutien précieux et pratique de ses amis internationaux, dont les Pays-Bas, a-t-il déclaré.Revenant sur les 50 ans de relations entre le Vietnam et les Pays-Bas, le diplomate a déclaré que les deux pays sont devenus des partenaires importants et prioritaires l'un pour l'autre. Actuellement, les Pays-Bas sont le plus grand investisseur du Vietnam avec un investissement de 13,7 milliards de dollars, et le plus grand importateur européen du Vietnam avec un commerce bilatéral atteignant plus de 11 milliards de dollars.Il a déclaré que la prochaine visite au Vietnam du Premier ministre néerlandais Mark Rutte en novembre devrait amener des entreprises néerlandaises de haute technologie, en particulier celles de l'industrie des semi-conducteurs, au Vietnam, contribuant ainsi à promouvoir les relations entre les deux pays.Wouter Jurgens, du ministère néerlandais des Affaires étrangères, a souligné les similitudes entre les deux pays et le partenariat stratégique bilatéral fructueux sur le changement climatique, l'agriculture durable et la sécurité alimentaire, ainsi que le partenariat bilatéral intégral.Il a déclaré qu'il espérait que le Vietnam soutiendrait les Pays-Bas dans le renforcement de leur coopération avec l'ASEAN.Le 29 septembre également, l'ambassade du Vietnam à Bruxelles a également organisé une cérémonie pour célébrer la 78e Fête nationale en présence de plus de 200 invités.L'ambassadeur Nguyen Van Thao a déclaré que jusqu'à présent, le Vietnam avait établi des partenariats stratégiques et globaux avec 33 partenaires, tout en rejoignant plus de 70 organisations internationales et en jouant un rôle actif au sein de l'ASEAN.Le pays est devenu la première économie dynamique de la région et un maillon important des chaînes économiques ainsi que des chaînes de production régionales et mondiales, une destination potentielle pour des flux d'investissement de haute qualité avec plus de 500 accords de coopération dans divers domaines, dont 17 de libre-échange (ALE) tant bilatéraux que multilatéraux, a-t-il noté.Il a souligné la croissance des relations Vietnam-Belgique au cours des 50 dernières années avec une forte confiance politique.Depuis l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), les échanges bilatéraux n'ont cessé de croître de manière impressionnante, atteignant 6,2 milliards d'euros l'année dernière, soit une augmentation de 73 % par rapport à 2021, a-t-il déclaré. L'ambassadeur a souligné le grand potentiel de coopération entre les deux pays, en particulier dans des domaines importants tels que l'agriculture moderne, les soins de santé, la logistique, les infrastructures portuaires et les produits pharmaceutiques.François Delhaye du ministère belge des Affaires étrangères, du Commerce et de la Coopération au développement, s'est dit ravi du développement des relations Vietnam-Belgique et a affirmé que la Belgique était disposée à soutenir le Vietnam dans le transfert de hautes technologies et le renforcement des capacités.Paola Pampaloni, directrice générale par intérim du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) pour l'Asie et le Pacifique, a affirmé que l'UE considérait le Vietnam comme un point positif dans la coopération de l'UE avec la région Indo-Pacifique.Elle a noté avec plaisir que les deux parties ont signé des cadres de coopération solides et des accords importants, notamment l'accord de partenariat et de coopération (APC) UE-Vietnam, l'EVFTA, l'accord-cadre de participation UE-Vietnam (FPA) et l'accord de partenariat volontaire (APV) sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT).Le Vietnam est considéré comme un modèle de coopération réussie entre l'UE et la région dans de nombreux domaines importants, tels que le commerce, la réponse au changement climatique et la protection de l'environnement, a-t-elle déclaré.Paola Pampaloni a affirmé que dans les temps à venir, l'UE continuera à se coordonner étroitement avec le Vietnam pour mettre en œuvre les accords de coopération et renforcera davantage le partage d'expériences, le soutien technique et la formation des ressources humaines pour le Vietnam. - VNA