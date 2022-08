Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une série d'activités culturelles et artistiques se tiendra du 1er au 30 septembre au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam à Hanoï, à l'occasion de la Fête nationale (2 septembre).

Les activités visent à présenter les traits culturels, les us et coutumes de la communauté de 54 groupes ethniques au Vietnam, contribuant à promouvoir et à préserver leurs valeurs culturelles uniques, à renforcer les échanges entre les minorités ethniques et à attirer des visiteurs vers cette destination touristique.

Les activités réuniront plus de 200 résidents et artistes de 17 groupes ethniques minoritaires vivant dans ce village, dont Pa Then, Cor, Nung, Tay, Mong, Dao, Muong, Thai, Kho Mu, Ta Oi, entre autres.

Dans le cadre du programme, des cultes, rituels, foires, jeux folkloriques, danses folkloriques, spectacles de cirque… sont prévus.

Le programme "Festival de la mi-automne pour les enfants" sera également organisé pour initier les visiteurs à la fabrication de jouets traditionnels tels que tambours, lanternes étoilées et autres…VNA