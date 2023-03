Dak Lak (VNA) - Le comité organisateur de la 8e fête du café de Buôn Ma Thuôt a récompensé dimanche les lauréats du concours de création d’objets d’art organisé dans le cadre de la fête.

Photo : VNA



En trois jours, les candidats avaient créé de nombreux objets d’art portant sur la vie quotidienne des peuples des Hauts plateaux ainsi que sur la protection de l’environnement et des animaux rares. Leurs créations, qui peuvent être d’excellents objets de décoration, ont permis de donner une valeur ajoutée au café, a estimé le peintre Nguyên Hai Long, président du jury.



«La qualité des objets fabriqués a dépassé de loin nos attentes. Les artisans ont en effet fait montre d’un savoir-faire exceptionnel et d’une grande créativité. Certains objets peuvent même être qualifiés d’œuvres de sculpture», a-t-il constaté.



Le comité organisateur a remis un premier prix, deux deuxièmes et trois troisièmes prix, ainsi que cinq prix d’encouragement. Avec son œuvre intitulée Abondance, l’artisan Pham Van Roàn, venu de la province de Dak Nông, a obtenu le premier prix. -VOV/VNA