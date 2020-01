Les médecins de l'hôpital d'amitié Vietnam-Allemagne vient de réaliser avec succès une greffe de foie et de rein prélevés chez un donneur en état de mort cérébrale, sur un patient laotien de 59 ans.

Une délégation de pharmaciens, médecins et hommes d'affaires vietnamiens a participé à la 2e exposition et conférence internationale sur AYUSH et le bien-être (AROGYA 2019).