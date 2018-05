Des visiteures dans un stand lors de la foire gastronomique. Photo: VNA



Thua Thien-Hue (VNA) - Selon le Service du tourisme de la province de Thua Thien-Hue (Centre), le festival de Hue a accueilli 50.000 visiteurs chaque jour entre le 27 et le 29 avril. Environ 10.500 chambres d’hôtels furent occupées.

Selon Dinh Manh Thang, président de l’Association du tourisme de Thua Thien-Hue, les activités organisées dans le cadre du festival de Hue ont attiré un bon nombre des visiteurs, notamment la Foire gastronomique, 25.000-30.000 personnes.

Les visiteurs sont réellement attirés par les foires, les événements culturels traditionnels comme «senteur de l’ancien village » dans le district de Phong Dien avec des jeux traditionnels, l’exposition des articles artisanaux, l’exposition de photos ; ou «le marché des fêtes de village» de la commune de Huong Thuy avec des plats typiques de la localité mais aussi la fête « appel de la mer de Thuan An » avec des spectacles sur la mer…

La 10e édition du festival de Hue portant sur le thème "Les patrimoines culturels, l’intégration et le développement. Hue : une destination, cinq patrimoines" a débuté le 27 avril et durera jusqu’au 2 mai. Une vingtaine de troupes de 19 pays et territoires venues des cinq continents sont réunies à Hue pour ce festival biennal. Près de 3.000 artistes participent à une quarantaine de spectacles hauts en couleurs.

Plus particulièrement, cette 10e édition permet aux visiteurs d’explorer les cinq sites de Hue classés patrimoine mondial par l’UNESCO, à savoir : la cité royale, la musique de la cour, les tablettes xylographiques de la dynastie des Nguyen, les documents administratifs de la dynastie des Nguyen, les documents littéraires sur les ouvrages architecturaux de la cour de Hue.

Plusieurs programmes de grande ampleur se déroulent durant six jours comme des défilés d’ao dai, de spectacles de rue, des expositions, des compétitions sportives… Certaines fêtes de la Cour royale sont même au programme. -VNA