Photo: AFP

Singapour (VNA) - Le Forum économique mondial (FEM) a déclaré mercredi que sa réunion annuelle, qui avait déjà été reportée et déplacée de la Suisse à Singapour, serait de nouveau repoussée en raison des défis liés à la pandémie de COVID-19.

Les organisateurs ont déclaré la réunion de Davos 2021 serait de nouveau reportée au 17-20 août.

Selon l'annonce du FEM, "le changement de calendrier de la réunion reflète les défis internationaux pour contenir la pandémie".

"Les restrictions mondiales actuelles sur les voyages ont rendu difficile la planification d'une réunion en personne au cours du premier semestre de l'année. En outre, les différentes réglementations en matière de quarantaine et de transport aérien ont augmenté le délai nécessaire pour garantir que les participants du monde entier puissent prendre des dispositions pour assister à l'événement", a déclaré le FEM.

Le FEM a souligné l'importance de sa réunion de 2021, soulignant qu'il serait "le premier événement rassemblant les dirigeants mondiaux pour aborder la reprise à la suite de la pandémie et pour jeter les bases d'un monde plus inclusif et durable".

Klaus Schwab, fondateur du FEM, a déclaré que la réunion "fournirait un lieu pour les dirigeants des entreprises, du gouvernement et de la société civile pour se réunir pour aborder les étapes de la reprise mondiale". -VNA