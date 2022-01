Hanoï (VNA) - À l'occasion de la 234e anniversaie de la Fête nationale australienne (26 janvier 1788 - 26 janvier 2022), le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a envoyé une lettre de félicitations au président de la Chambre des représentants, Andrew Wallace et au président du Sénat, Slade Brockman.

Dans sa lettre, Vuong Dinh Hue s’est réjoui de la consolidation et du développement fructueux du Partenariat stratégique Vietnam-Australie au cours des dernières années. La coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et la Chambre des représentants et le Sénat australiens continue de se développer sur la base d'un accord de coopération signé en 2013 entre les deux organes législatifs.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam a affirmé sa volonté de coopérer avec le président de la Chambre des représentants Andrew Wallace, la Chambre des représentants, le président du Sénat Slade Brockman et le Sénat pour porter les relations législatives des deux pays au niveau du Partenariat stratégique Vietnam-Australie, pour les intérêts communs des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde. - VNA