Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le président par intérim du Sénat du Cambodge, Sim Ka, a adressé le 2 avril une lettre de félicitations à Vuong Dinh Hue, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï, qui a été élu président de l’Assemblée nationale du Vietnam.

Dans cette lettre, le président par intérim du Sénat du Cambodge a écrit: "Au nom des sénateurs du Sénat du Royaume du Cambodge et au nom de moi-même, je tiens à vous exprimer ma joie et à vous adresser mes plus chaleureuses félicitations quand vous êtes élu le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil électoral national de la République socialiste du Vietnam, lors de la 11e session de la 14e législature, le 31 mars 2021".

Le président par intérim du Sénat du Cambodge, Ka Sim, a affirmé sa volonté de coopérer étroitement avec le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et l’organe législatif vietnamien pour le progrès et la prospérité des deux pays et des deux peuples.

Ils continueront à cultiver de bonnes relations entre les organes législatifs cambodgiens et vietnamiens, à coopérer et à se soutenir dans la région et sur la scène internationale. -VNA