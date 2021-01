Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Nguyen Phu Trong (droite) et le secrétaire général du Parti communiste chinois et le président chinois Xi Jinping. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - A l'occasion du 71e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine (18 janvier 1950 - 18 janvier 2021), le secrétaire général du Parti, le président Nguyen Phu Trong, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et la présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, ont échangé les messages de félicitations avec le secrétaire général du Parti communiste chinois et le président chinois Xi Jinping, le Premier ministre du Conseil d'État Li Keqiang, le président du Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire Li ZhanshuA cette occasion, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh, président du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam-Chine a également échangé des messages de félicitations avec le Conseiller d'Etat et ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, président du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Chine-Vietnam . - VNA