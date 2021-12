Le président Nguyen Xuan Phuc remet une maquette du nouveau bâtiment de l'Assemblée nationale au secrétaire général du PPRL et président du Laos, Thongloun Sisoulith, le 10 août 2021. Le nouveau bâtiment de l’Assemblée nationale du Laos est un symbole de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 1er décembre, à l'occasion du 46e anniversaire de la Fête nationale du Laos (2 décembre), le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong, le président Nguyen Xuan Phuc, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue ont adressé des félicitations à Thongloun Sisoulith, secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos et président du Laos, au Premier ministre Phankham Viphavanh et au président de l’Assemblée nationale du Laos Saysomphone Phomvihane.



Dans leur message de félicitations, les dirigeants vietnamiens ont déclaré se réjouir des réalisations importantes et historiques que le Laos avaient remportées dans le processus de défense et de développement national.



Ils se sont déclarés convaincus que, sous la direction lucide du Parti populaire révolutionnaire du Laos, dirigé par le secrétaire général et président Thongloun Sisoulith, le peuple lao remporterait de nouveaux succès plus importants, poursuivrait le développement socio-économique, contiendrait rapidement l'épidémie de COVID-19, relancerait rapidement le développement socio-économique, réaliserait avec succès les objectifs définis dans la Résolution du 11e Congrès national du PPRL et le 9e Plan quinquennal de développement socio-économique national, pour édifier avec succès un Laos pacifique, indépendant, démocratique, uni et prospère.



Le même jour, le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a félicité son homologue lao Saleumxay Kommasith. Le président de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Le Hoai Trung, a congratulé son homologue du PPRL, Thongsavanh Phomvihane. -VNA