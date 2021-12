Photo d'illustration

Hanoï (VNA) - À l'occasion du 50e anniversaire de la Fête nationale des Émirats arabes unis (2 décembre), le président Nguyen Xuan Phuc et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont adressé le 2 décembre des messages de félicitations au président des EAU, Cheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, et au vice-président et Premier ministre des EAU, Cheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum.

Le même jour, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a envoyé une lettre de félicitations au président du Conseil national fédéral des EAU, Saqr Ghobash.

À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a également adressé un message de félicitations au ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale des EAU, Cheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan.

Les EAU et le Vietnam ont établi en 1993 leurs relations diplomatiques. Depuis, les EAU sont devenus un partenaire important du Vietnam au Moyen-Orient et le Vietnam sert de passerelle entre les EAU et l’Asie du Sud-Est. -VNA