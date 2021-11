Hanoi, 26 novembre (VNA) - Mia Grou (Vietnam) et Endo Seian (Japon) ont signé récemment un accord de coopération à long terme pour exporter des haricots rouges et produits transformés vers le Japon.

Haricots rouges. Photo: amthucbonmua

En vertu de l'accord, les deux parties coopéreront pour développer des zones de culture de haricots rouges selon le processus d'agriculture biologique du Japon et construiront une usine de transformation au Vietnam, répondant aux exigences des strictes normes de qualité de la partie japonaise. L'objectif est d'exporter 20.000 tonnes de haricots rouges et produits dérivés du Vietnam vers le pays du 'Soleil-Levant' ces 5 prochaines années, le volume pouvant augmenter en fonction de la capacité des entreprises vietnamiennes.Endo Seian avec plus de 70 ans d'expérience dans le commerce de produits agricoles, est spécialisée dans l'importation et la transformation de produits agricoles, en particulier les haricots rouges, pour le marché japonais. Elle est également partenaire des principales chaînes de supermarchés de proximité au Japon telles que 7-eleven, Circle K.… Endo Seian ambitionne de construire une zone de culture biologique, durable et de haute qualité pour développer des produits fabriqués à partir de haricots rouges au Vietnam et approvisionner le marché japonais.Mia Group, spécialisé dans le commerce de produits agricoles, a de nombreuses années d'expérience de travail avec des partenaires japonais dans le domaine des fruits.Fin octobre 2021, Mia Group a également signé un accord avec Kaira Clan (Finlande) pour mettre en œuvre le projet de transfert de technologie agricole intelligente et de transformation numérique dans l'agriculture et un autre avec MCE (Pays-Bas) pour exporter les produits agricoles et fruits vietnamiens vers l'UE sur la base de l'accord EVFTA.- CPV/VNA