Le vice-ministre des Affaires étrangères et président du Comité de travail sur les ONG étrangères, Ha Kim Ngoc à la conférence. Photo: VNA

La conférence pour mettre en œuvre l’arrêté n° 58/2022/ND-CP des ONG au Vietnam. Photo: VNA



Thua Thien - Hue (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères en coordination avec le Comité populaire de la province de Thua Thien – Hue a organisé le 28 septembre dans la ville de Hue (Centre) une conférence pour mettre en œuvre l’arrêté n° 58/2022/ND-CP daté le 31 août du gouvernement sur l'enregistrement et la gestion des activités des organisations non gouvernementales étrangères (ONG) au Vietnam La conférence a vu la participation de 200 délégués venus d'agences, de ministères et d'ONG étrangères opérationnelles au Vietnam.S'exprimant lors de la conférence, le vice-ministre des Affaires étrangères et président du Comité de travail sur les ONG étrangères, Ha Kim Ngoc, a souligné que la conférence était une opportunité pour le ministère des Affaires étrangères et les agences dudit Comité d’échanger et d'écouter des opinions des délégués après un an de l'entrée en vigueur officielle de l’arrêté n° 58/2022/ND-CP, ce pour échanger et évaluer les questions et proposer des solutions pour promouvoir le travail des ONG dans les temps à venir.Lors de la conférence, les responsables vietnamiens ont répondu aux questions des ONG étrangères et ont affirmé créer les conditions plus favorables pour que les ONG étrangères puissent fonctionner et contribuer au développement socio-économique du Vietnam.Après plus de 60 ans d'activité au Vietnam, les ONG étrangères ont étroitement associé au développement de nombreuses localités et de la population vietnamienne ; contribué à résoudre les problèmes communautaires, à améliorer la vie matérielle et spirituelle des gens ainsi qu'au développement socio-économique du pays. Elles contribuent également à consolider et à cultiver les relations de coopération, d'amitié, de compréhension, et de confiance mutuelle entre le peuple vietnamien et les peuples progressistes du monde. –VNA