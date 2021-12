Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – En décembre, le Centre de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de Hanoï (HPA), en collaboration avec le groupe japonais AEON, organise deux foires pour favoriser l’accès des produits agricoles vietnamiens aux chaînes de distribution étrangères.

Ces évènements permettent également à des producteurs et entreprises vietnamiens de présenter leurs produits au groupe japonais et à se renseigner sur la méthode de vente et des normes de qualité des produits distribués par AEON.

Les produits sont présentés sur le site Web nongsanantoanhanoi.gov.vn et aussi vendus dans les supermarchés d'AEON.

A ce jour, AEON a exporté de nombreux produits vietnamiens, notamment des fruits, via sa chaîne de supermarchés au Japon, a déclaré Nakagawa Tetsuyuki, directeur d’AEON Mall Vietnam.

En 2018, Hanoï et AEON ont signé un protocole d’accord de coopération dans l’objectif de porter à un milliard de dollars d’ici 2025 les exportations de produits vietnamiens via la chaîne de distribution japonaise.

Pour favoriser leur accès à la chaîne d’AEON composant de 16.500 centres commerciaux et magasins au Japon, en Chine, en Malaisie, en Indonésie et au Vietnam, HPA et le groupe japonais ont organisé régulièrement des cours de formation et d’entraînement pour améliorer la compétitivité des entreprises vietnamiennes. -VNA