Le pont d'Or dans la zone touristique de Ba Na Hills. Photo: baodanang.vn



Da Nang (VNA) - Ces derniers temps, le tourisme de la ville centrale de Da Nang a connu une croissance impressionnante, s'affirmant sur la carte touristique du monde comme une destination internationale sûre et attrayante.

Plusieurs options et politiques sur le tourisme ont été promulguées telles que la Résolution N°08-NQ/TW du Bureau politique datée du 16 janvier 2017 sur le développement du tourisme afin d'en faire un secteur économique clé, ou la Résolution N°43-NQ/TW du Bureau politique datée du 24 janvier 2019 sur la construction et le développement de la ville jusqu'en 2030, vision 2045.

Croissance impressionnante du tourisme

Selon la directrice du Service du tourisme de Da Nang, Truong Thi Hong Hanh, sur la base des orientations de développement de Da Nang définies dans la Résolution N°33-NQ/TW du Bureau politique sur l'édification et le développement de la ville à l'ère de l'industrialisation et de la modernisation du pays, les dirigeants de tous échelons de Da Nang ont tous montré leur détermination et adopté une vision stratégique pour le développement du tourisme municipal, et cherché à moderniser les infrastructures de manière synchrone.

Ils ont appelé les investisseurs vietnamiens et étrangers à investir dans les infrastructures, les sites de loisirs au service du tourisme, afin de faire du tourisme un secteur clé.

Pendant la période 2015-2020, outre les investissements publics, la plus grande ville du Centre a lancé plusieurs politiques favorisant l'attrait de capitaux privés. La mise en œuvre de certains grands projets d’investisseurs stratégiques comme les groupes Sun Group, DHC, BRG, AHT, Vingroup, etc., a contribué de manière significative à changer la physionomie du secteur touristique de la ville et à satisfaire les exigences des touristes vietnamiens et étrangers.

Le fonds d'investissement public destiné au développement du tourisme et des infrastructures du secteur pendant la période 2016-2020 est estimé à plus de 1.000 milliards de dongs, tandis que celui en provenance du secteur privé est de plus de 76.000 milliards de dongs.

La ville de Da Nang a accueilli 5,5 millions de touristes dont 1,6 million d’étrangers en 2016 et 8,6 millions en 2019 dont 3,5 millions d’étrangers.

Selon la directrice du Service du tourisme de Da Nang, Truong Thi Hong Hanh, les activités festives, culturelles, sportives et touristiques organisées à Da Nang ces dernières années sont vraiment des produits touristiques de qualité qui ont permis d’attirer un grand nombre de touristes dans la ville. Elle a notamment cité le DaNang International Marathon, le triathlon "Techcombank IRONMAN 70.3 Asia-Pacific Championship, le spectacle "Charming Da Nang", le festival international de feux d'artifice de Da Nang, etc.

En outre, de nombreux événements et conférences internationaux avec la participation d’hommes politiques, milliardaires, investisseurs des quatre coins du monde, tels que la course "Clipper Round the World Yacht Race 2016", les Jeux asiatiques de plage ABG 5-2016, la foire internationale du tourisme de Da Nang 2016, le Congrès sur le tourisme golfique en Asie 2017, la Semaine des dirigeants des économies de l'APEC 2017, ont été organisés avec succès à Da Nang, contribuant ainsi à promouvoir son label touristique.

Figurant plusieurs fois dans les classements des destinations attrayantes de prestigieux organisations et magazines touristiques, Da Nang a battu les métropoles asiatiques comme Tokyo, Séoul et Bangkok, pour devenir la destination de voyage la plus populaire en 2020, selon les données de Google.

Située au centre du Vietnam, Da Nang s'étend sur une superficie de 1.256 km². Elle comprend six arrondissements (Hai Chau, Thanh Khe, Lien Chieu, Ngu Hanh Son, Son Tra et Cam Le) et les deux districts de Hoa Vang et de l’île de Hoang Sa.

Da Nang est connue comme étant une ville agréable à vivre. Elle figure systématiquement parmi les villes les plus avancées en termes de développement économique.

La ville a de nombreux potentiels et des conditions favorables pour développer le tourisme. Possédant des ports maritimes, un aéroport international ainsi qu'une ressource touristique diversifiée, de belles plages et des infrastructures, Da Nang est devenu une destination sûre et hospitalière.

Dà Nang abrite également de nombreux sites touristiques attrayants comme les monts aux cinq éléments ou Ngu Hành Son, la péninsule de Son Trà ou les Bà Nà Hills, sans compter de beaux ponts tels que celui de la rivière Han, Thuan Phuoc, Rong, Tran Thi Ly…

Da Nang dispose d'un système de sites culturels célèbres telles que le musée de la sculpture Cham, le musée de Da Nang, le musée des Beaux-Arts, l'église du Poulet ... attirant de nombreux visiteurs. Les produits touristiques la ville sont de plus en plus diversifiés et de qualité. -VNA