Hanoi (VNA) - Construire et développer Ha Long en une ville touristique maritime civilisée et accueillante, un centre national de tourisme de classe mondiale, associée à la conservation et à la valorisation des valeurs du patrimoine mondial naturel de la baie d'Ha Long, conformément aux exigences de croissance verte et de la lutte contre le changement climatique.

Le 25e Congrès de l’organisation du Parti de la ville de Ha Long (province de Quang Ninh) s'est tenu les 21 et 22 juillet dans cette ville. Photo: baoquangninh.



Tel est un objectif global pour la période 2020-2025 fixé lors du 25e Congrès de l’organisation du Parti de la ville de Ha Long (province de Quang Ninh), tenu les 21 et 22 juillet dans cette ville.Faire de Ha Long un moteur de la croissance de la province de Quang Ninh et de toute la région économique clé du golfe du Tonkin, afin qu'elle devienne une ville placée sous l’autorité centrale avant 2030, a aussi été déterminée comme une tâche de premier rang de l’ensemble de l’organisation du Parti et des autorités municipales pour le mandat 2020-2025.D’autres objectifs : atteindre le PIB par habitant de 15.000 dollars en 2025, réduire le taux de la pauvreté à 0%, admettre au Parti communiste du Vietnam 450 personnes d’ici 2025, créer 6.500 nouveaux emplois, 100% des communes répondant aux normes de Nouvelle ruralité en 2022.Lors de ce congrès, Vu Van Dien a été réélu à l'unanimité secrétaire du Comité municipal du Parti pour Ha Long pour le mandat 2020-2025.-CPV/VNA