Photo : dangcongsan.vn



Hanoï (VNA) - Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, jusqu'à présent, le pays compte 85.000 ha de l’aquaculture marine, avec un taux de croissance moyen de 23,3 %/an et une superficie de 8,9 millions de mètres cubes de cages.

Le nombre total d'établissements d'élevage marin du pays est d'environ 7.447 établissements avec plus de 248.760 cages.

Selon le Projet de développement de l'aquaculture marine à l'horizon 2030, avec une vision à l'horizon 2045, approuvé par le Premier ministre dans la décision No 1604/QD-TTg du 4 octobre 2021, le pays vise à l’objectif d’atteindre en 2025 une superficie d'élevage de 280.000 ha, le volume de cage de 10 millions de mètres cubes pour une production de 850.000 tonnes, et une valeur des exportations de 0,8 à un milliard de dollars. D'ici 2045, l'industrie de l'aquaculture marine devra rattraper au niveau avancé, avec les méthodes de gestion modernes. L'industrie de l'aquaculture marine occupera une place importante dans le secteur de la pêche, contribuant à plus de 25 % de la production totale et enregistrant un chiffre d'affaires à l'exportation de plus de 4 milliards de dollars.

Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de supprimer les difficultés et les obstacles, de transformer l'industrie de l'aquaculture marine en une industrie de production à grande échelle, synchrone, sûre, efficace et durable et aussi de protéger l'environnement écologique. De plus, il est déterminé que l'agriculture marine ne consiste pas simplement à élever des poissons, des calmars..., mais à augmenter la biodiversité de l'océan. Par conséquent, les localités doivent créer des produits de marque pour répondre à la demande des marchés nationaux et à l’exportation, contribuant ainsi à la protection de la sécurité et à la défense de la mer et des îles de la Patrie. -VNA