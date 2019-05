Dà Nang (VNA) - Avec Hanoi, Hô Chi Minh-Ville et Thua Thiên-Huê, Dà Nang est l’un des quatre grands pôles touristiques du pays. Elle a pour ambition de devenir une destination de choix pour les visiteurs tant vietnamiens qu’étrangers.

Le pont d'Or à Bà Nà Hills, l'un des ponts piétonniers les plus impressionnats au monde. Source: CVN



Située au cœur des patrimoines du Centre, Dà Nang est simultanément le point de départ ou le point d’arrivée du Couloir économique Est-Ouest. La ville est bordée par les provinces de Thua Thiên-Huê au nord, de Quang Nam au sud et à l’ouest, ainsi que la Mer Orientale à l’est.Avec ses belles plages et ses complexes haut de gamme, elle est une destination idéale pour les voyageurs aussi bien vietnamiens qu’étrangers, y compris les plus exigeants. La ville possède en effet non seulement des plages sublimes, des paysages fascinants, mais aussi des monuments historiques et culturels. Dà Nang offre par ailleurs aux touristes un accès facile au sanctuaire de My Son et à l’ancienne cité de Hôi An, classés patrimoines culturels mondiaux par l’Organisation des Nations unies pour la culture, la science et l’éducation (UNESCO). En plus, ses habitants sont connus pour leur hospitalité et leur caractère chaleureux.Un secteur de pointeDà Nang tente de faire du tourisme un secteur économique de pointe en suivant la Résolution N°43 du Politburo du Parti communiste vietnamien datant du 24 janvier 2019 sur la construction et le développement de la ville jusqu’en 2030 et vision 2045. En parallèle, elle coopère avec les autres villes et provinces du Centre pour devenir une destination touristique mondiale.Dà Nang s’est fixée pour objectif d’accueillir 8,19 millions de visiteurs en 2019, dont 3,9 millions d’étrangers, soit une augmentation annuelle respective de 6,9% et de 11,9%. Le secteur du tourisme devrait générer un chiffre d’affaires brut de 27,4 milliards de dôngs, en hausse de 13,9% par rapport à l’année précédente.Ngô Quang Vinh, directeur du Service municipal du tourisme, a déclaré que celui-ci consulterait le Comité populaire municipal pour promulguer et mettre en œuvre le plan de gestion des activités des agences de voyage en 2019 et 2020. "Il va gérer plus efficacement les voyages organisés et piloter la mise en œuvre de normes pour les établissements d’hébergement touristique", a-t-il ajouté.