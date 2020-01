La sécheresse en Thaïlande . Photo: Bangkokpost

Bangkok (VNA) - Le Département royal de l'Irrigation de Thaïlande (RID) accélère la construction de 421 réservoirs d’eau sur une superficie totale de 192.000 hectares, conformément aux projets Kaem Ling initiés par le Roi Rama IX.

Les réservoirs seront capables de stocker 942 millions de mètres cubes d'eau, a déclaré le ministre de l'Agriculture et des Coopératives, Chalermchai Sri-on.



Au cours de l’exercice fiscal 2020, le projet augmentera encore de 28.300 hectares pour l'irrigation et de 199,54 millions de mètres cubes pour la rétention d'eau.



En raison des fortes fluctuations des eaux de pluie, qui affectent le volume des eaux de ruissellement et d'eau dans le réservoir, en particulier en 2019, le bassin du fleuve Chao Phraya n'a pas assez d'eau pour répondre à la demande. L'utilisation excessive d'eau causée par le problème de l'empiètement de l'eau salée a affecté l'écologie et la qualité de l'eau des consommateurs et de l'agriculture. Le RID doit détourner 850 millions de mètres cubes d'eau du bassin du fleuve Mae Klong vers le bassin du fleuve Chao Phraya pendant la saison sèche.



Selon le ministre Chalermchai Sri-on, le besoin urgent est le développement et la réhabilitation des sources d'eau pour augmenter la capacité de stockage de l'eau. Les projets Kaem Ling alimenteront de l'eau pour la consommation dans la communauté, tout en creusant un étang dans une ferme en dehors de la zone d'irrigation de 1.260 mètres cubes pour des agriculteurs qui ont demandé un soutien à l'échelle nationale.



Selon les prévisions du Département météorologique thaïlandais (DGT), la sécheresse va culminer en janvier et février. Quarante-trois provinces du Nord, du Centre et du Nord-Est devraient être les plus touchées. -VNA