Conférence de presse sur l'organisation de la Taïwan Expo 2018. Photo: baomoi.com



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La Taïwan Expo 2018, une exposition sur les derniers produits taïwanais utilisant des technologies intelligentes et respectueuses de l'environnement, aura lieu au Centre des expositions et des conférences de Saigon (SECC) à Hô Chi Minh-Ville du 26 au 28 juillet.

Cette information a été communiquée lors d'une conférence de presse tenue jeudi dans la mégapole du Sud.



Co-organisée par le Conseil pour le développement du commerce extérieur de Taïwan (TAITRA) et la compagnie événementielle Vinexad, Taiwan Expo 2018 se concentrera sur le renforcement de la coopération entre les organisations et entreprises taïwanaises avec les partenaires vietnamiens.

Plus de 5.500 produits innovants seront exposés, a informé le directeur de TAITRA, Felix Chiu. Diverses activités commerciales sont prévues, dont la Journée médicale taïwanaise, des séminaires sur la vie intelligente, les tendances futures de l'industrie des orchidées, et des spectacles sur la culture taïwanaise.



Simon Gon, directeur du Bureau économique et culturel de Taipei à Ho Chi Minh, a noté qu'en 2017, les échanges commerciaux entre le Vietnam et Taïwan ont atteint 13,6 milliards de dollars, soit une hausse de 10,81% sur un an. L'investissement total de Taïwan au Vietnam est estimé à 31 milliards de dollars en 2017.



On dénombre actuellement plus de 300.000 Vietnamiens vivant à Taïwan, a-t-il ajouté. -VNA