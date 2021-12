Lao Cai (VNA) - Le ministère de l’Information et de la Communication, de concert avec le Comité populaire de la province de Lào Cai, a inauguré une exposition de photos, de documents et d’archives nationales intitulée «Pour le bonheur de tous».



Exposition sur les droits de l’homme au Vietnam. Photo: Vietnamnet

Avec 200 photos et documents légendés en vietnamien et en anglais, l’exposition promeut les efforts consentis par le Vietnam en matière de droits de l’homme. Phan Tâm, vice-ministre de l’Information et de la Communication, a insisté sur les nouveautés de cette édition 2021.

«Il s’agit de la troisième édition de l’exposition +Pour le bonheur de tous+. Cette année, nous avons choisi une nouvelle approche, en insistant sur les résultats obtenus. Nous avons notamment exhumé des archives précieuses datant de la dynastie des Nguyên», nous dit-il. -VOV/VNA