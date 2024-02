Cérémonie inaugurale de l'exposition. Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) - L'avionneur public chinois Comac a organisé le 27 février, une exposition et une démonstration d'avions commerciaux de passagers à l'aéroport international de Van Don, district de Van Don, province de Quang Ninh (Nord-Ets), dans le cadre du Comac Airshow, qui se tient du 26 au 29 février.

Les deux avions C919 et ARJ21 présentés à l'exposition sont les premiers types d'avions civils en Chine conçus et fabriqués par China Commercial Aircraft Corporation (Comac).

Lors de la cérémonie, Cao Tuong Huy, président du Comité populaire provincial, a déclaré que cet événement renforcerait la coopération entre Quang Ninh, le Vietnam et la Chine dans le développement du secteur aéronautique et de l'économie, ouvrant de nouvelles opportunités de coopération entre les deux pays.

Grâce à cet événement, Quang Ninh espère établir de nouvelles coopérations, y compris l'ouverture de lignes aériennes reliant les provinces et villes chinoises à Quang Ninh via l'aéroport international de Van Don.

Tan Wangeng, président du conseil d'administration de China Commercial Aircraft Corporation (Comac), a souligné que le Vietnam, en tant que centre aéronautique international important en Asie du Sud-Est, est un marché plein de potentiel doté d'une riche expérience en gestion des opérations aéronautiques.

Il a exprimé son espoir que Van Don - Quang Ninh serait un nouveau point de départ pour une coopération accrue entre Comac et l'industrie aérienne vietnamienne, favorisant le développement des industries aéronautiques des deux pays.

Le groupe chinois espère que cet événement permettra au peuple vietnamien et aux compagnies aériennes de mieux comprendre les avions commerciaux chinois, créant ainsi des opportunités pour une coopération plus large et plus profonde, base solide pour des relations de coopération resserrées entre les deux pays, a-t-il dit.

Dans la matinée, les responsables du ministère des Transports et des Communications, de la province de Quang Ninh, des compagnies aériennes vietnamiennes et chinoises, ainsi que des représentants de voyagistes ont expérimenté des vols à bord de ces avions. Par la suite, les avions seront exposés à l'aéroport de Van Don et devraient se rendre à Da Nang, Hô Chi Minh-Ville et Vientiane (Laos). -VNA